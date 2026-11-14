शोध में खुलासा: हिमालय के लोगों में मिला दूध-दही पचाने का खास राज, डीएनए में मिले तीन जेनेटिक वेरिएंट्स

कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश के लोगों में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी सहित सभी डेयरी खाद्य पदार्थों के पचाने की क्षमता तिब्बती लोगों की तरह ज्यादा पाई गई है। बीएचयू सहित छह संस्थानों के 13 वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर बताया है कि हिमालय की ऊंचाई पर बसे लोगों के डीएनए में लैक्टोज टॉलरेंस के लिए जेनेटिक म्यूटेशन देखे गए हैं। इनमें कुल तीन वेरिएंट्स ऐसे हैं जो इन्हें इस क्षमता का बनाता है। अब वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग और क्लीनिकल ट्रायल करने की तैयारी में हैं।

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इस शोध में कलकत्ता विश्वविद्यालय और हैदराबाद के ‘’सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) भी शामिल रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के असोसिएट प्रोफेसर डॉ. राकेश तमांग के अनुसार, हिमालय पर बसे भूटिया, तामांग, शेरपा और तिब्बती मूल के अन्य लोग सदियों से पारंपरिक पशुपालन और डेयरी गतिविधियां कर रहे हैं। विज्ञापन



इन पहाड़ी समुदायों में यूरोप और भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाने वाला पारंपरिक वेरिएंट तो सीमित मात्रा में है ही, इसके अलावा तिब्बती पठार पर मिलने वाला प्रमुख वेरिएंट भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। इस शोध में कलकत्ता विश्वविद्यालय और हैदराबाद के ‘’सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) भी शामिल रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान के असोसिएट प्रोफेसर डॉ. राकेश तमांग के अनुसार, हिमालय पर बसे भूटिया, तामांग, शेरपा और तिब्बती मूल के अन्य लोग सदियों से पारंपरिक पशुपालन और डेयरी गतिविधियां कर रहे हैं।इन पहाड़ी समुदायों में यूरोप और भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाने वाला पारंपरिक वेरिएंट तो सीमित मात्रा में है ही, इसके अलावा तिब्बती पठार पर मिलने वाला प्रमुख वेरिएंट भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है।

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