वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, VIDEO

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वोट चोरी के आरोपों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर क्वींस इंटर कॉलेज के सामने धरना-प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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