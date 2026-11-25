सोनभद्र जिले के गांव करारी में चोरी के शक में एक युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने युवक को पकड़ कर बिजली के खंभे से बांध दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर चूना व कालिख पोतकर जमकर पिटाई की। इसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मंगलवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया है।

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