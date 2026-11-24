मौसम की खराबी और ऑपरेशनल कारणों से मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें लेट और चार रद्द रहीं। लेट होने वाली सभी उड़ानें मुंबई की रहीं। इस कारण मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो उड़ानें 18 मिनट और दो 28 मिनट लेट रहीं। अकासा एयर की चार उड़ानें लेट रहीं। इनमें दो उड़ानें 1.13 घंटे और 2.49 घंटे तक लेट रहीं। इंडिगो की दो उड़ानें 19 मिनट की देरी से आई गईं। इनके अलावा स्पाइस जेट की चार उड़ानें जिनमें दो मुंबई और दो पुणे की रद्द रहीं।

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