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सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी खाद्य सामग्री, बच्चों को दी चॉकलेट; VIDEO

वाराणसी ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 06:31 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 06:31 PM IST







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पंचक्रोशी स्थित विद्या विहार इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के सहायता शिविर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी बांटी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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