स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा: बीएचयू की जांच में अब तक 109 मरीज मिले, इनमें 53 वाराणसी के; एक से तीन तक संक्रमण

जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर निगरानी में इलाज किया जा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर दवाओं और जरूरी जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता है। आमजन से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर ही परामर्श लें। सेल्फ-मेडिकेशन से बचें। -डॉ. एनपी सिंह, सीएमओ

जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. मनीष यादव बताते हैं कि बारिश और बाढ़ के बाद वायरल इंफेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यह मुख्य रूप से इंफ्लूएंजा और पैराइंफ्लूएंजा जैसे वायरस के कारण होता है। इसमें सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द और तेज बुखार के लक्षण सामने आते हैं। इस बार कई मरीजों में उल्टी और दस्त के लक्षण भी सामने आए हैं। इंफेक्शन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या भी घट रही है। यदि इस प्रकार के लक्षण दिखें तो तुरंत इलाज लें और बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा न लें। विशेषकर एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है।