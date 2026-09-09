'मैं आपके गांव में गया हूं': पोषण माह के शुभारंभ पर सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया संवाद

वाराणसी में बुधवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नौवें राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और विकास का केंद्र बनाना है।

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इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संवाद किया। उन्होंने गोरखपुर के गांव बसियापुर की कार्यकर्ता से कहा कि वह उनके गांव गए हैं। कार्यकर्ता ने भी मुख्यमंत्री को पहचानने की बात कही।सीएम योगी ने कहा कि मैं 2017 में आया तो मैंने देखा आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बहुत खराब है। मैंने पूछा ऐसी स्थिति क्यों है? मुझे बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण का सामान शराब माफिया सप्लाई करता था और वह मनमानी करता था। मैंने कहा पहुंचता है समय से? तो बताया गया कि दो- तीन महीने में पहुंच जाता है। कहा किलखनऊ में बैठकर गलती कोई और करता था, लेकिन गाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलती थी। पूरा श्रम करने के बावजूद उनके मानदेय में बढ़ोतरी तक नहीं की गई।इस साल के अभियान की थीम "हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी" रखी गई है। यह थीम समुदाय की भागीदारी पर विशेष जोर देती है। आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण तक सीमित न रखने का संदेश दिया गया। बल्कि उन्हें बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।