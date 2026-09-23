काशी धाम में किसी से गलती हुई तो जांच के बाद कराई जाएगी कार्रवाई

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श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के सीईओ का कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को सत्यम मिश्रा ने कॉरिडोर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं उन सभी का स्वागत और सम्मान है। इस बीच किसी से कोई त्रुटि होती है तो सबसे पहले उसकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सत्यम मिश्रा ने कहा कि सभी क्षेत्रों में जाकर एसओपी और मंदिर की गरिमा को सुनिश्चित किया जाएगा। दर्शनार्थियों के सुलभ दर्शन की व्यवस्था होगी।

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