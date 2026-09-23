बीएचयू के धरना स्थल पर पहुंचा बिच्छू: चीफ प्रॉक्टर का विरोध, पद से हटाने की मांग; सुरक्षाकर्मियों से तकझक

बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर के विरोध में छात्रों ने बुधवार को सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया। एबीवीपी संगठन के छात्रों ने भगवा झंडा लेकर जमकर नारेबाजी की। सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्कामुक्की के बाद छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि गोरखपुर और बिहार से वे शिक्षा लेने आते हैं और हॉस्टलों में रहते हैं तो उन पर कमेटी बनाकर जांच बिठा दी जाती है।

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सूचना पाकर पहुंची प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने छात्रों रोकने का प्रयास किया तो धक्कामुक्की की गई। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर को तत्काल पद से हटाने की मांग कर दी। मंगलवार शाम बीएचयू की दीवारों पर चीफ प्रॉक्टर प्रो. संदीप पोखरिया के खिलाफ कई स्लोगन भी लिखे गए थे। विज्ञापन



शोध छात्र पल्लव सिंह ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर के निर्देश पर कई मामलों में छात्रों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। सूचना पाकर पहुंची प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने छात्रों रोकने का प्रयास किया तो धक्कामुक्की की गई। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर को तत्काल पद से हटाने की मांग कर दी। मंगलवार शाम बीएचयू की दीवारों पर चीफ प्रॉक्टर प्रो. संदीप पोखरिया के खिलाफ कई स्लोगन भी लिखे गए थे।शोध छात्र पल्लव सिंह ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर के निर्देश पर कई मामलों में छात्रों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है।

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