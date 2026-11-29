{"_id":"6b0c0301731396d3c3066c73","slug":"video-broadcast-of-prime-minister-modis-mann-ki-baat-programme-at-the-bjp-office-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण

Pragati Chand

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:18 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:18 PM IST







Link Copied



वाराणसी के गुलाब बाग स्थित भाजपा कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रसारण देखा। ... और पढ़ें

विज्ञापन