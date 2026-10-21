वाराणसी में कॉकरोच रूपी पुतले के दहन पर रोक, श्रीराम ने किया प्रतीकात्मक वध; VIDEO

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विजयादशमी पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में कॉकरोच रूपी पुतले के दहन को लेकर विवाद सामने आया। श्रीरामलीला समिति, कचहरी की ओर से कॉकरोच रूपी पुतले के दहन की तैयारी की गई थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। इसके बाद प्रभु श्रीराम के हाथों कॉकरोच रूपी प्रतीक का वध कराया गया। इस दौरान भारत माता की जय और श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। समिति ने इसे राष्ट्रहित और धर्म के सम्मान से जुड़ा प्रतीकात्मक आयोजन बताया।

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