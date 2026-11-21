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वंदे भारत में छूटा सिंगापुर का बैग, 3.44 लाख रुपये सुरक्षित लौटाए
उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल ने सतर्कता और ईमानदारी का परिचय दिया। उन्होंने नई दिल्ली से वाराणसी आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में छूटा एक बैग सुरक्षित बरामद किया। 20 नवंबर 2026 को गाड़ी संख्या 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची। ट्रेन स्टाफ अनूप कुमार और सफाई कर्मचारी करण सिंह ने कोच E-1 में एक काला बैग देखा। उन्होंने इसकी सूचना डिप्टी एसएस आउटडोर/वाराणसी वकील सिंह को दी। वकील सिंह ने तत्काल आरपीएफ को जानकारी दी। उप निरीक्षक चरण सिंह, कांस्टेबल मोहित कुमार और कांस्टेबल अरविंद कुमार ने बैग को अपनी अभिरक्षा में लिया। बैग को डिप्टी एसएस/वाराणसी कार्यालय में विधिवत खोलकर जांच की गई। जांच के दौरान बैग में भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा मिली।
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