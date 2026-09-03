वाराणसी में विरोध पर उतरे आयुष इंटर्न डॉक्टर, VIDEO

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उत्तर प्रदेश के सरकारी आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे सरकारी आयुष अस्पतालों में 24 घंटे मरीजों की सेवा, रात्रि ड्यूटी और बाह्य रोगी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वर्ष 2011 से महज 7,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

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