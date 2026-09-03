हलक में फंसी 44 बच्चों की जान: शराब पीकर बस को चला रहा था चालक, चीखने लगे बच्चे; भीड़ ने रोका था वाहन

करतालपुर तिराहे के पास लोगों की सक्रियता और यातायात पुलिस के हस्तक्षेप से बस को रोक लिया गया। इसके बाद मामले की जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों को दी गई। एआरटीओ को मौके पर बुलाया गया। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद बस को कंधरापुर थाने ले जाया गया, जहां उसे सीज कर दिया गया।



गौरतलब है कि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विद्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि चालक की पहचान और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उसे वाहन चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। इसके बावजूद स्कूल वाहनों के चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने का मामला सामने आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।



एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बस चालक नशे में धुत था। बस रोकने के बाद बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया और एआरटीओ को मौके पर बुलाया गया। एआरटीओ ने बस को कंधरापुर थाने में सीज करा दिया।