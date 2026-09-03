भदोही: तीन जगह मड़हे गिरे, दो बच्चे समेत महिला हुई घायल, तीन दिन बाद हुए सूर्यदेव के दर्शन; उमस का भी अहसास

तीन दिनों तक लगातार बारिश के बाद बृहस्पतिवार की सुबह भी मौसम बादलों से भरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान थोड़ा साफ हुआ और तीन दिन के बाद भगवान भास्कर के दर्शन नसीब हुए। बारिश का असर बृहस्पतिवार को देखा गया। चौरी के महुआ गांव में राजीव यादव का कच्चा टीनशेड गिर गया। जिससे नीचे दबकर उनके बच्चे आदर्श (14) व आरुषि (16) और बड़ी माता सीता देवी (65) टिन चोटिल हो गई।



टीनशेड गिरने की आवाज सुन परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकालकर चौरी बाजार के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। परिजनों के अनुसार उसमे रखा साइकिल, चारपाई, तख्ता, पंखा, कांटा कल सहित अन्य सामानों की क्षति हुई है। इसी तरह ऊंज के कुरमैचा गांव निवासी शिवशंकर गुप्ता का रियायसी मकान भारी बारिश मे गिर गया। जिसमें रखा सामान दब कर नष्ट हो गया। वहीं सुरियावां ब्लॉक के बगही में राजेंद्र प्रसाद गौतम का रिहायसी खपड़ैल घर गिर गया। जिसमें गृहस्थी का सामान, अनाज बिस्तर दब गया।