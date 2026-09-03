निजी अस्पतालों में दो मौतें: मन्नतों बाद हुई थी बेटी, आया बुखार, फिर तोड़ दिया दम; प्रसूता की भी थमीं सांसें

दूसरा मामला धर्मशाला चौक के समीप संचालित एक निजी अस्पताल का है। चुर्क के वार्ड नंबर एक निवासी सुरेंद्र की दो वर्षीय बेटी शगुन की उपचार के दौरान मौत हो गई। सुरेंद्र के मुताबिक, बेटी को तीन दिन से बुखार था और उसका उपचार कराया जा रहा था। बृहस्पतिवार सुबह उसकी हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद बच्ची के शरीर में अकड़न होने लगी। इसके बाद उसकी मौत हो गई।



दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि शिकायत मिलने पर टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी।