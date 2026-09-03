फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Two deaths private hospitals daughter born many prayers developed fever passed away mother also lost life

निजी अस्पतालों में दो मौतें: मन्नतों बाद हुई थी बेटी, आया बुखार, फिर तोड़ दिया दम; प्रसूता की भी थमीं सांसें

Thu, 03 Sep 2026 10:31 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 03 Sep 2026 10:31 PM IST
सार

मन्नतों के बाद जन्मी बेटी को तेज बुखार आने पर परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की मौत के कारणों की पड़ताल जारी है।

विज्ञापन
Two deaths private hospitals daughter born many prayers developed fever passed away mother also lost life
पिता से बातचीत करती पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के दो निजी अस्पतालों में बृहस्पतिवार को प्रसूता और दो वर्षीय मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। दोनों मामलों में अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

विज्ञापन




पहला मामला घोरावल रोड स्थित एक निजी अस्पताल का है। करमा थाना क्षेत्र के खैराही निवासी जय सिंह की पत्नी रविता (27) को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, प्रसव के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजन दीपक ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके कारण रविता की मौत हो गई। 
विज्ञापन


आरोप है कि महिला की हालत गंभीर होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने एंबुलेंस बुलाकर उसे रेफर करने की तैयारी की, जबकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला की मौत की जानकारी होते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरा मामला धर्मशाला चौक के समीप संचालित एक निजी अस्पताल का है। चुर्क के वार्ड नंबर एक निवासी सुरेंद्र की दो वर्षीय बेटी शगुन की उपचार के दौरान मौत हो गई। सुरेंद्र के मुताबिक, बेटी को तीन दिन से बुखार था और उसका उपचार कराया जा रहा था। बृहस्पतिवार सुबह उसकी हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद बच्ची के शरीर में अकड़न होने लगी। इसके बाद उसकी मौत हो गई।

दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार मिश्रा ने कहा कि शिकायत मिलने पर टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed