{"_id":"6a9bb706fdb24a5a5d01b8cf","slug":"video-video-saltanapara-ma-kacaca-thavara-garana-sa-bjaraga-ka-mata-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सुल्तानपुर में कच्ची दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दोस्तपुर के खालिसपुर डींगुर गांव में शुक्रवार रात करीब नौ बजे कच्चे मकान में सो रहे स्थानीय निवासी हरीश नारायण मिश्र (72) पर दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, घटना शुक्रवार रात करीब नौ बजे हुई। रोजाना की तरह से हरीश नारायण खाना खाने के बाद टीन शेड वाले कच्चे मकान में सोने गए थे। करीब आधे घंटे बाद अचानक कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई। इसके नीचे हरीश दब गए। दीवार गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाकर हरीश को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर थानाध्यक्ष नारद मुनि सिंह दोस्तपुर सीएचसी पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।

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