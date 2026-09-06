Sultanpur News: दीवार गिरने से घर में सो रहे बुजुर्ग की मौत

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देर रात करीब 9:30 बजे घर के एक कमरे की कच्ची दीवार अचानक गिर गई।

दीवार के मलबे में दबकर हरीश नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उनको मलबे से बाहर निकालकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर पहुंचाया। चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी एक बेटी सुमन है। उसकी शादी हो चुकी है। हरीश नारायण की मौत से परिवार में चीख-पुकार मची है।

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दोस्तपुर। खालिसपुर डींगुर निवासी बुजुर्ग हरीश नारायण मिश्र (72) की शुक्रवार रात घर में सोते समय कच्ची दीवार गिरने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक हरीश नारायण पूजा-पाठ करके जीवन यापन करते थे। शुक्रवार रात वह खाना खाकर अपने घर में सो गए थे।