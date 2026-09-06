Sultanpur News: अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश

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निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दूर हैं। स्थानीय लोगों को प्रसव, उपचार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ता है। विरसिंहपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और रात में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने के सवाल पर जिलाधिकारी ने कमियों का विश्लेषण कराने की बात कही। बताया कि मैनपावर की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल को पूर्ण उप-जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैनपावर और अन्य आवश्यक कमियों को दूर कर अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित किया जाएगा। अस्पताल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लखनऊ में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा।

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सेमरी बाजार। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को 100 बेड वाले विरसिंहपुर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।