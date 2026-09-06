Sultanpur News: युवाओं को मिलेगा पीएम से संवाद का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:06 AM IST
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सुल्तानपुर। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री से सीधे संवाद का मौका पाने का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2027 के अवसर पर होने वाले विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के पहले चरण की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अंतिम चरण में प्रधानमंत्री से भेंट और संवाद का अवसर मिलेगा।
जिला युवा कल्याण अधिकारी मयंक पटेल ने बताया कि ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 17 अगस्त से शुरू हुई है और 16 सितंबर तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए युवाओं को माॅय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। बताया कि ऑनलाइन आयोजन होने से देशभर के युवा आसानी से शामिल हो सकते हैं। युवाओं को अपनी जानकारी, विचार और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रतियोगिता देती है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के अंतिम चरण में पहुंचने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री से भेंट और सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए यह अनुभव नेतृत्व क्षमता को निखारने और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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जिला युवा कल्याण अधिकारी मयंक पटेल ने बताया कि ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 17 अगस्त से शुरू हुई है और 16 सितंबर तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए युवाओं को माॅय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। बताया कि ऑनलाइन आयोजन होने से देशभर के युवा आसानी से शामिल हो सकते हैं। युवाओं को अपनी जानकारी, विचार और नेतृत्व कौशल प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रतियोगिता देती है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के अंतिम चरण में पहुंचने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री से भेंट और सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। युवाओं के लिए यह अनुभव नेतृत्व क्षमता को निखारने और भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
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