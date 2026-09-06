Sultanpur News: महिला कबड्डी ट्रायल में 10 खिलाड़ियों का चयन

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चयनित खिलाड़ियों में मोनी, सेजल पाल, जया यादव, चंद्रिका, पारुल, अन्नू, दामिनी, श्रद्धा गुप्ता, प्रतिमा यादव और आंचल यादव शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी सात सितंबर को अयोध्या में होने वाले मंडल ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। मंडल चयन के बाद ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगी। राज्य स्तरीय आयोजन 15 से 17 सितंबर के बीच सहारनपुर में होगा।जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि खिलाड़ियों को मंडल ट्रायल के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ सात सितंबर को अयोध्या पहुंचना होगा। प्रतियोगिता में चयनित होने के बाद उन्हें सहारनपुर में खेलना होगा।