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सहारनपुर में सपा ने चला चुनावी दांव! आशु मलिक और उमर अली को टिकट

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Wed, 25 Nov 2026 02:02 PM IST







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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से सहारनपुर की दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने सहारनपुर देहात सीट से आशु मलिक और बेहट सीट से मौजूदा विधायक उमर अली को टिकट दिया है।

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