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वर्ष 2022 के चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मुजफ्फरनगर और शामली में सपा एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। सहारनपुर से सदर या फिर गंगोह का विकल्प कांग्रेस के लिए खुला रखा गया है। विज्ञापन



दिल्ली में हुई बैठक के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने-अपने दावे और गणित रखा। पहले चरण वाले सहारनपुर मंडल के लिए सपा ने खास तैयारी की थी। वर्ष 2022 के चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मुजफ्फरनगर और शामली में सपा एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। सहारनपुर से सदर या फिर गंगोह का विकल्प कांग्रेस के लिए खुला रखा गया है।दिल्ली में हुई बैठक के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने-अपने दावे और गणित रखा। पहले चरण वाले सहारनपुर मंडल के लिए सपा ने खास तैयारी की थी। विज्ञापन विज्ञापन यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के लिए हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सहारनपुर मंडल की बात करें तो सपा के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का फार्मूला तैयार किया है।

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वर्ष 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों और प्रत्याशियों को मिले वोट को आधार बनाकर दोनों दल एक-दूसरे के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और शामली में सपा ने एक भी सीट देने से इन्कार कर दिया है। इसकी वजह पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है।

मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं चाहती सपा सीट शेयरिंग से लेकर हिस्सेदारी तक सपा मुस्लिम वोट बैंक को सहेजकर रखना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सांसद इमरान मसूद को बातचीत में शामिल किया तो सपा ने कैराना की सांसद इकरा हसन को दायित्व दिया। सहारनपुर मंडल में मुस्लिम मतों को सहेजकर रखने के लिए दोनों दलों ने अपने-अपने तीर चलाए हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस को 2022 विधानसभा चुनाव में मिले वोट (आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार) क्रमांक प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र प्राप्त वोट 1 देवेंद्र कुमार बुढ़ाना 2,452 2 यासमीन चरथावल 965 3 दीपक कुमार पुरकाजी 1,762 4 सुबोध शर्मा मुजफ्फरनगर 1,694 5 गौरव भाटी खतौली 1,209 6 जमील अहमद मीरापुर 1,258

बघरा से पंकज चुने गए आखिरी विधायक सियासत में उतार-चढ़ाव जारी है। कांग्रेस के आखिरी विधायक 2007 के चुनाव में बघरा सीट से पंकज मलिक चुने गए थे। मलिक ने 37649 वोट हासिल कर रालोद के योगेंद्र सिंह को हराया। रालोद के उम्मीदवार को 19840, सपा के उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 12664, भाजपा के विजय कुमार को 18909 और बसपा के लोकेंद्र वर्मा को 19840 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद परिसीमन हुआ और बघरा सीट खत्म हो गई।







हम कोई सीट नहीं छोड़ना चाहते : जिया सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि वह जिले की एक भी सीट कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है। इसकी वजह है वर्ष 2022 के नतीजे। सपा का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रत्याशियों से बेहतर था, इसलिए सीट नहीं दी जानी चाहिए।