यूपी: मुस्लिम वोट व 'हाथ' पकड़कर सीटें नहीं छोड़ना चाहती है सपा; इस मंडल में कांग्रेस को सिर्फ इतनी सीट का ऑफर
मदन बालियान, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 25 Nov 2026 12:43 PM IST
सार
सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। सपा ने सहारनपुर मंडल की 16 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट का ऑफर दिया है। मुजफ्फरनगर और शामली में सपा का कोई सीट देने का मूड नहीं है।
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विस्तार
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के लिए हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सहारनपुर मंडल की बात करें तो सपा के रणनीतिकारों ने कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का फार्मूला तैयार किया है।
वर्ष 2022 के चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मुजफ्फरनगर और शामली में सपा एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। सहारनपुर से सदर या फिर गंगोह का विकल्प कांग्रेस के लिए खुला रखा गया है।
दिल्ली में हुई बैठक के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने-अपने दावे और गणित रखा। पहले चरण वाले सहारनपुर मंडल के लिए सपा ने खास तैयारी की थी।
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वर्ष 2022 के चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मुजफ्फरनगर और शामली में सपा एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। सहारनपुर से सदर या फिर गंगोह का विकल्प कांग्रेस के लिए खुला रखा गया है।
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दिल्ली में हुई बैठक के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने-अपने दावे और गणित रखा। पहले चरण वाले सहारनपुर मंडल के लिए सपा ने खास तैयारी की थी।
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वर्ष 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों और प्रत्याशियों को मिले वोट को आधार बनाकर दोनों दल एक-दूसरे के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और शामली में सपा ने एक भी सीट देने से इन्कार कर दिया है। इसकी वजह पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है।
मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं चाहती सपासीट शेयरिंग से लेकर हिस्सेदारी तक सपा मुस्लिम वोट बैंक को सहेजकर रखना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सांसद इमरान मसूद को बातचीत में शामिल किया तो सपा ने कैराना की सांसद इकरा हसन को दायित्व दिया। सहारनपुर मंडल में मुस्लिम मतों को सहेजकर रखने के लिए दोनों दलों ने अपने-अपने तीर चलाए हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस को 2022 विधानसभा चुनाव में मिले वोट (आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार)
|क्रमांक
|प्रत्याशी
|विधानसभा क्षेत्र
|प्राप्त वोट
|1
|देवेंद्र कुमार
|बुढ़ाना
|2,452
|2
|यासमीन
|चरथावल
|965
|3
|दीपक कुमार
|पुरकाजी
|1,762
|4
|सुबोध शर्मा
|मुजफ्फरनगर
|1,694
|5
|गौरव भाटी
|खतौली
|1,209
|6
|जमील अहमद
|मीरापुर
|1,258