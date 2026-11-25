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सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की सूची में रायबरेली और अमेठी की कई विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं, जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सहारनपुर की दो सीटों पर भी दावा किया है, जबकि सपा वहां पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विज्ञापन



कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने बातचीत के दौरान अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह 120 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, सपा की ओर से अभी इस मांग पर अंतिम सहमति सामने नहीं आई है। विज्ञापन विज्ञापन

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस की सूची में रायबरेली और अमेठी की कई विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं, जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सहारनपुर की दो सीटों पर भी दावा किया है, जबकि सपा वहां पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने बातचीत के दौरान अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वह 120 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, सपा की ओर से अभी इस मांग पर अंतिम सहमति सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह 120 से कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में दोनों दलों के नेताओं के बीच हुई बैठक में कांग्रेस ने 120 विधानसभा सीटों की सूची सपा को सौंपी है, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है।

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इस बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशियों का चयन चुनावी समीकरण और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में सहयोगी दलों के बीच आपसी समझ और सहमति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सीट पर ऐसे साझा उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिसकी जीतने की संभावना हो और जो पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता हो।

सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की 120 सीटों की मांग और अखिलेश यादव का जीतने की संभावना तथा साझा उम्मीदवार पर जोर, दोनों दलों के बीच आगे होने वाली बातचीत को अहम बना सकता है।

पांच सीटों पर सपा की सूची, इमरान ने उठाए सवाल समाजवादी पार्टी द्वारा यूपी चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में गंभीरता की कमी है। गंभीरता की कमी इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो आप (समाजवादी पार्टी) बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप घोषणाएं कर रहे हैं।





इससे पता चलता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बातचीत काफी गंभीरता से चल रही थी, लोग साथ बैठकर गंभीर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हो गया। इसलिए, अब हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस स्थिति में क्या करना है, इसका फैसला पार्टी ही लेगी। जब आपने मेरे खिलाफ यह घोषणा कर दी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, या फिर भाजपा से? यह तो तय होना चाहिए न कि आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं या हमसे? ऐसे में, मैं इस पर और क्या कह सकता हूं?"



'अखिलेश के सिपाही उनके फैसले को मानेंगे' समाजवादी पार्टी के नेता और सहारनपुर के उम्मीदवार आशु मलिक ने बुधवार को कहा कि उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और SP के बीच चल रही सीट-बंटवारे की बातचीत की जानकारी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के नेता SP प्रमुख अखिलेश यादव के फैसले को मानेंगे।



सीट-बंटवारे की बातचीत पर टिप्पणी करते हुए, मलिक ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के रुख या दोनों पार्टियों के बीच हाल ही में हुई बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि कांग्रेस क्या कह रही है, और न ही मुझे इस बात की जानकारी है कि उस बैठक में कौन मौजूद था।





हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे जो पता चला है, उसके अनुसार जीतने लायक 26 सीटें तय कर ली गई हैं, और यह प्रक्रिया समझदारी से आगे बढ़ेगी।" SP द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा पर स्पष्टीकरण देते हुए, मलिक ने कहा कि पार्टी ने कोई अतिरिक्त सीट घोषित नहीं की है, बल्कि जिन नामों की घोषणा की गई है, वे मौजूदा विधायकों के ही हैं।



उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी ने कोई नई या अतिरिक्त सीट घोषित नहीं की है; ये बस मौजूदा विधायकों की सीटें हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे - हम उनके सिपाही हैं - हम उस फैसले को मानेंगे।" आगामी विधानसभा चुनाव के लिए SP की पांच उम्मीदवारों की पहली सूची में अपना नाम शामिल होने पर मलिक ने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया।





उन्होंने कहा, "मैं मुझ पर फिर से भरोसा जताने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उस पर खरा उतरने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।" जब उनसे पूछा गया कि क्या इमरान मसूद की वजह से उन पर कोई दबाव है या वे खुलकर बोलने में हिचकिचा रहे हैं, तो मलिक ने कहा कि उन्हें कोई डर या दबाव नहीं है।





ये बयान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही सीट-बंटवारे की बातचीत के बीच आए हैं। बातचीत के शुरुआती दौर में SP ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने 120 सीटों की मांग की है और वह इससे कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है।



