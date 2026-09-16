{"_id":"6aaae56e218b3c0c04071b63","slug":"video-women-voice-their-grievances-at-the-pda-jan-panchayat-dialogue-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीडीए जन पंचायत संवाद में महिलाओं ने सुनाई समस्याएं, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सपा कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को रॉबर्ट्सगंज के बिचपई में पीडीए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं रखीं। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने सपा की सरकार बनने पर समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर घर जल-नल योजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गांवों में इसकी जमीनी हकीकत अलग है। कई स्थानों पर लोगों को अब भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बताया कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बढ़ती लागत से आम जनता प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सरकार को कागजी दावों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में शंकर प्रसाद, मीना भारती आदि महिलाएं उपस्थित रहीं।

... और पढ़ें