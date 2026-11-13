अनुमति के बाद देवी जागरण पर रोक से भड़के ग्रामीण, पहुंचे तहसील; VIDEO

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बेलगड़ी गांव में छठ पूजा के दौरान प्रस्तावित देवी जागरण के आयोजन पर अनुमति मिलने के बाद अचानक रोक लगाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसडीएम से मिलकर विरोध दर्ज कराया। छठ घाटों के निरीक्षण पर पहुंचे राज्य मंत्री से भी शिकायत दर्ज कराई। मंत्री ने आयोजन की अनुमति दिलाने का आश्वासन दिया है।

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