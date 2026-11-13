सोनभद्र: टिपर से भिड़ंत के बाद धमाका, धू-धूकर जली कार, अंदर बैठे थे तीन युवक; दमकल पहुंचने तक जलकर वाहन खाक

बाजार निवासी लखराज, लल्लन और इलियास ने साहस दिखाते हुए कार में फंसे हिमांशु सिंह (23), सत्यार्थ सिंह (18) और अविनाश सिंह (20) को बाहर निकाला। तीनों युवक म्योरपुर के आश्रम मोड़ के निवासी हैं। स्थानीय लोगों की तत्परता से उनकी जान बच गई। हालांकि, हादसे में तीनों को चोटें आईं।



सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चोपन भेजा। आग बुझाने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से दमकल वाहन बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार और टिपर बुरी तरह जल चुके थे।



चोपन थाना प्रभारी गोपालजी गुप्ता ने बताया कि कार और टिपर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने कार सवार तीनों युवकों को बाहर निकाल लिया था। तीनों सुरक्षित हैं और उनका उपचार कराया गया है।