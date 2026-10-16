VIDEO: सोन नदी में छोड़े गए मछलियों के बच्चे

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सोनभद्र के चोपन में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत सोन नदी में मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया। इसका उद्देश्य नदी में मछलियों की संख्या बढ़ाने, जलीय जैव विविधता के संरक्षण और मत्स्य संसाधनों के संवर्धन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में जल प्रदूषण पर नियंत्रण और जलीय जीवों के संरक्षण पर भी जोर दिया गया।
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