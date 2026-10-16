सोनभद्र: सोन नदी में छोड़े गए मछलियों के बच्चे, मत्स्य संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

सोनभद्र के चोपन स्थित सोन नदी में मत्स्य संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सेक्टर योजनांतर्गत रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत मछलियों के बच्चों को नदी में छोड़ा गया। इस पहल का उद्देश्य नदी में मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ जलीय जैव विविधता का संरक्षण और मत्स्य संसाधनों को सुरक्षित रखना है। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली सहित निषाद पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।

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नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली ने कहा कि सोन नदी क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है और इसका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। नदी में मछलियों के बच्चों को छोड़ने से मत्स्य संसाधनों के संवर्धन में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नदियों के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जल प्रदूषण पर नियंत्रण और जलीय जीवों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली ने कहा कि सोन नदी क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है और इसका संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। नदी में मछलियों के बच्चों को छोड़ने से मत्स्य संसाधनों के संवर्धन में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि नदियों के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जल प्रदूषण पर नियंत्रण और जलीय जीवों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है।