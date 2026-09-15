{"_id":"6aa8d3bed50d98078b083bcb","slug":"video-two-smugglers-arrested-in-sonbhadra-with-cannabis-worth-rs110-crore-in-cargo-vehicle-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र में 1.10 करोड़ के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली और एसओजी की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी से दिल्ली के बौद्ध विहार इलाके के लिए गांजा तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने के साथ ही रविवार की रात दो तस्करों को गिरफ़्तार कर लिया। आयशर कंपनी के मालवाहक वाहन में लोहे के चादर से बनाए गए गुप्त केबिन से सात बोरियों में रखा 1.10 करोड़ (2.20 क्विंटल) का गांजा भी बरामद किया गया। पूछताछ में गिरोह के तार दिल्ली से ओडिशा तक फैले पाए गए हैं। रैकेट का संचालन दिल्ली से किए जाने की जानकारी मिली है। सरगना सहित गिरोह के अन्य तस्करों के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही ओडिशा से दिल्ली के बीच इस गिरोह के किन-किन जनपदों से तार जुड़े हैं इसके बारे में भी मालूमात हासिल किए जा रहे हैं।

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