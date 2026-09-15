{"_id":"6aa8d5bebff33632520e131a","slug":"video-rajanarayan-bind-takes-dig-says-inflation-unemployment-and-oppression-of-pda-section-increased-under-bjp-government-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजनारायण बिंद का तंज, बोले- भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए वर्ग का उत्पीड़न बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र में सपा की ओर से सोमवार को आयोजित पीडीए जन पंचायत में भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजनारायण बिंद ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है। किसानों की आय दोगुनी करने और युवाओं को रोजगार देने के वादे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिंद समाज समेत पीडीए वर्ग का सबसे अधिक शोषण हुआ है। छोटे और कुटीर उद्योगों के बंद होने से गरीब और मजदूर परेशान हैं। आरोप लगाया कि प्रदेश में पीडीए वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार उन्हें रोकने में नाकाम है। उन्होंने पीडीए समाज से एकजुट होकर गांव-गांव समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार करने और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिंद समाज के हित में सपा सरकार के दौरान किए गए कार्यों को बंद कर दिया है। भाजपा पीडीए विरोधी सरकार है, इसलिए जनहित में उसे सत्ता से हटाना जरूरी है। वहीं, सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने सरकारी भर्तियों में पीडीए वर्ग के आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में आरक्षित पदों पर दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती कर पीडीए समाज के साथ धोखा किया गया है। इस मौके पर वेदमणि शुक्ला, विजय शंकर जायसवाल, कौशल बिंद, मणिचंद्र कन्नौजिया आदि शामिल रहे।

... और पढ़ें