{"_id":"6abfdc2221e855dff4077e91","slug":"video-thieves-make-off-with-womans-gold-chain-and-earrings-under-the-pretext-of-cleaning-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सफाई के बहाने महिला के सोने की चेन और झुमके ले उड़े उचक्के, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बे के वार्ड आठ में बुधवार दोपहर बाद गहने साफ करने के बहाने पहुंचे बाइक सवार दो युवक सोने की चेन और कान के झुमके लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज में दोनों युवक बाइक से जाते दिख रहे हैं। वार्ड आठ निवासी सुनैना देवी पत्नी जय सिंह के घर दोपहर में एक युवक पहुंचा। उसने आभूषण साफ करने की बात कही। महिला ने पहले पायल और एक लुटिया साफ कराई। इसके बाद उसने सोने की चेन और कान के झुमके भी साफ करने के लिए युवक को दे दिए। बताया गया कि युवक आभूषण साफ कर रहा था, तभी उसका दूसरा साथी वहां पहुंचा। उसने महिला से पानी मांगा और बातचीत में उसका ध्यान भटकाया।

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