डीएम अंकल, गांव में नेटवर्क लगवा दीजिए... पापा से बात नहीं हो पाती; VIDEO

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बिहार सीमा पर स्थित सरईगढ़ गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए भावुक अपील सामने आई है। गांव की बच्ची आनवी पटेल ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर अपनी मासूम आवाज में डीएम से गांव में नेटवर्क लगवाने की अपील की है। करीब 14 सेकेंड के इस वीडियो में आनवी हाथ जोड़कर कह रही है कि डीएम अंकल, मेरे गांव में नेटवर्क लगवा दीजिए... पापा दूर रहते हैं। उनसे बात नहीं हो पाती। उसकी यह अपील लोगों का ध्यान खींच रही है।

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