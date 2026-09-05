{"_id":"6a9c2dfd7807f2aa060b9c0c","slug":"video-tet-qualified-shiksha-mitras-protest-demanding-regularization-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"टीईटी शिक्षामित्रों ने समायोजन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्र उत्थान समिति के बैनर तले शिक्षामित्रों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के समायोजन और नियमितीकरण की मांग की। शिक्षामित्रों ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्र निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड की तर्ज पर विधिक नियमावली बनाकर शिक्षामित्रों को नियमित करने की मांग की। साथ ही शिक्षक भर्ती में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को उम्र में छूट, कार्यानुभव के आधार पर भारांक और सीटों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग रखी। ज्ञापन में नॉन-टीईटी शिक्षामित्रों को विभागीय टीईटी में शामिल होने का अवसर देने तथा पूर्व में जारी शासनादेश को पुन: निर्गत करने की भी मांग की गई। शिक्षामित्रों ने कहा कि 25 वर्षों के अनुभव और योग्यता को देखते हुए सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय ले। प्रदर्शन में दुर्गाशंकर मिश्र, हृदय शंकर देव पांडेय, अशोक कुमार पांडेय, मीना सिंह, राधा पाठक, नागेंद्र प्रसाद पाठक, मनोज कुमार सिंह, विद्यासागर, धर्मवीर राव, रमाशंकर, श्रीकांत, अनुज, अभय मालवीय, बृजेश पाठक आदि मौजूद रहे।

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