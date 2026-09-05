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समाज के मार्गदर्शक और राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं शिक्षक, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 05 Sep 2026 09:36 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 09:36 PM IST







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भारत रत्न व पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शनिवार को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा देने वाले शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए विभिन्न संगठनों, संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को अहम बताया गया। ... और पढ़ें

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