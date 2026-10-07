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मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिलेगा ठाकुर प्रसाद सिंह स्मृति साहित्य सम्मान; VIDEO
मां शारदा शिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट रॉबर्ट्सगंज की ओर से वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित ठाकुर प्रसाद सिंह स्मृति साहित्य सम्मान प्रख्यात उपन्यासकार एवं लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को प्रदान किया जाएगा। ट्रस्ट की चयन समिति ने उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान और हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान को देखते हुए सर्वसम्मति से उनके नाम का चयन किया है।
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