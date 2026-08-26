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महिला सफाई कर्मचारियों ने पंचायती राज मंत्री को भेजी राखी, वादा निभाने की मांग; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:00 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:00 PM IST







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रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर बुधवार को पंचायती राज विभाग की महिला सफाई कर्मचारियों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को राखी भेजी। तीन मांगों को पूरा करने का वादा निभाने की मांग की। कर्मचारियों ने विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति और पदनाम परिवर्तन को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में देने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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