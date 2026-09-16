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Sonebhadra News: कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा का आगाज

Wed, 16 Sep 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:40 AM IST
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Commencement of the Shri Shiv Mahapuran Katha with a Kalash Yatra
ओबरा में निकाली गई कलश यात्रा में शामिल महिलाएं।संवाद
ओबरा। नगर के श्रीराम मंदिर प्रांगण स्थित मानस भवन में मंगलवार से सात दिवसीय भव्य श्री शिव महापुराण कथा का संगीतमय शुभारंभ हुआ। मुख्य अनुष्ठान से पूर्व सुबह सेक्टर आठ स्थित गीता मंदिर परिसर से गाजे-बाजे और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान पीले वस्त्र धारण किए महिलाएं सिर पर पवित्र जल से भरा कलश लेकर चल रही थीं। श्रद्धालुओं के जयकारों और ‘हर-हर महादेव’ के उद्घोष से वातावरण शिवमय हो उठा। नगर भ्रमण के बाद यह यात्रा कथा स्थल मानस भवन श्रीराम मंदिर पहुंची, जहां आचार्यों ने विधि-विधान से कलश स्थापना कराई। आयोजन समिति ने बताया कि 15 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस कथा में प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास पं. कुंज बिहारी महाराज पूज्य व्यासपीठ से शिव महापुराण की दिव्य महिमा का रसपान कराएंगे। कलश यात्रा और पहले दिन की कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
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