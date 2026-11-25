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जौनपुर तबादले पर सीओ हर्ष पांडेय को दी गई भावभीनी विदाई; VIDEO
सीओ हर्ष पांडेय का जौनपुर स्थानांतरण होने पर बुधवार को पुलिस लाइन चुर्क स्थित कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें एसपी अभिषेक वर्मा और एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रुणवाल सहित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। समारोह में एसपी और एएसपी ने हर्ष पांडेय को फूल-माला पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। साथ ही नई तैनाती के लिए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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