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सीओ हर्ष पांडेय का जौनपुर स्थानांतरण होने पर बुधवार को पुलिस लाइन चुर्क स्थित कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें एसपी अभिषेक वर्मा और एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रुणवाल सहित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। समारोह में एसपी और एएसपी ने हर्ष पांडेय को फूल-माला पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। साथ ही नई तैनाती के लिए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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