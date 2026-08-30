सोनभद्र में 12 लाख का गांजा बरामद, चार तस्कर गिरफ्तार; VIDEO

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ओडिशा के संबलपुर से बलिया ले जाया जा रहा साढ़े 36 किलोग्राम गांजा रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पकड़ा। वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर सर्किट मोड़ तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। स्कार्पियो में 37 बंडल में रखे गांजे के साथ चार तस्कर भी गिरफ्तर किए गए हैं। इसमें तीन कुशीनगर और एक मऊ का रहने वाला है।

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