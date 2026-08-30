सोनभद्र में हत्या का मामला, चार हत्यारे गिरफ्तार; VIDEO

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बीना स्टेडियम-जमशीला के पास गत 22 अगस्त को सड़क किनारे एनसीएल के सीनियर ओवरमैन रमाशंकर मिश्रा का शव हत्या के बाद फेंका गया था। शनिवार को इसका खुलासा करते हुए शक्तिनगर पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति का गला घोंटा। फिर पत्थर के फर्श पर सिर पटककर उसकी जान ले दी।

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