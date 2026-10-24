{"_id":"6adc7ec05cfa59baf20a08b7","slug":"video-satapara-karata-vakarata-samamalna-japana-oura-amaraka-ka-uthayamaya-ka-lbha-raha-satapara-ka-hasatanaramata-tharaya-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर: क्रेता विक्रेता सम्मेलन: जापान और अमेरिका के उद्यमियों को लुभा रहीं सीतापुर की हस्तनिर्मित दरियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर: जिले की हस्तनिर्मित दरियां अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। जिले में तैयार होने वाली आकर्षक डिजाइन और पारंपरिक कारीगरी से सजी दरियां जापान और अमेरिका समेत कई देशों के उद्यमियों को लुभा रही हैं। शनिवार को सीतापुर शिक्षण संस्थान में प्रथम क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें नौ देशों के कारोबारी और भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचे उद्यमी शामिल हुए। सम्मेलन में हस्तनिर्मित दरियों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। विदेशी कारोबारियों ने उत्पादों को करीब से देखा और उनकी बनावट, डिजाइन तथा गुणवत्ता में रुचि दिखाई। इस आयोजन से स्थानीय उत्पादकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच सीधे संपर्क का अवसर मिला है। इससे जिले के पारंपरिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। सीतापुर की दरियां अपनी बुनाई और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों की भागीदारी स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सम्मेलन के जरिए उन्हें नए बाजारों की मांग समझने, कारोबारी संबंध विकसित करने और निर्यात के अवसर तलाशने का मंच मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के आयोजनों से स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और कारीगरों की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी बनती हैं। अब नजर इस बात पर है कि सम्मेलन से सीतापुर की दरियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितने नए खरीदार मिलते हैं।

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