Sitapur News: 40 टीमों ने 500 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन

विज्ञापन



इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिशासी अभियंता संजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हरगांव, लहरपुर, तंबौर, बिसवां में चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीओ व जेई की संयुक्त 40 टीमों ने घर घर जाकर बिजली कनेक्शनों की जांच की। हरगांव में दो उपभोक्ता बिना बिल जमा किए बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े गए। वहीं, एक के मीटर में रीडिंग स्टोर मिली। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। वहीं, 10 हजार से अधिक का बकाया न जमा करने वाले करीब 500 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। अधिशासी अभियंता ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर यह लोग अगर बिल अदा नहीं करते है तो इनके खिलाफ राजस्व वसूली की भांति तहसील के माध्यम से रिकवरी करवाई शुरू की जाएगी।

विज्ञापन

सीतापुर। बिसवां विद्युत वितरण मंडल की तरफ से शुक्रवार को बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर चेकिंग की। बिल अदा न करने वाले करीब 500 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। वहीं, दो लोगों बिजली कनेक्शन काटे जाने के बावजूद चोरी की बिजली जलाते पकड़े गए। जबकि एक उपभोक्ता के मीटर में 35 हजार रीडिंग स्टोर मिली।