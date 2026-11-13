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सिद्धार्थनगर: ई-रिक्शा चालक पर चाकू से जानलेवा हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 02:07 AM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:07 AM IST
Three accused arrested for a life-threatening attack on an e-rickshaw driver
सिद्धार्थनगर की सदर पुलिस ने ई-रिक्शा चालक आकाश पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो बाल अपचारी शामिल हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों को परसा ईंट भट्ठे के पास से पकड़ा। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।
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