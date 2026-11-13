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सिद्धार्थनगर: विवेकानंद मोहल्ले में 40 लाख से बनी 350 मीटर सीसी सड़क
सिद्धार्थनगर नगर पालिका के विवेकानंद मोहल्ले में 40 लाख रुपये की लागत से 350 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। जर्जर सड़क और जलभराव के कारण स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और मरीजों को परेशानी होती थी। सड़क बनने से मोहल्ले की करीब 20 हजार आबादी के साथ आसपास के गांवों से आने-जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।
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