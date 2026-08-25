{"_id":"6a8dbd62253fe01d5009896c","slug":"video-the-sundarkand-recitation-took-place-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुंदरकांड पाठ हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सावन माह के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इसके साथ ही मंगलवार को भंडारा भी आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहणकिया। हवन पूजन भी दोपहर तक चलता रहा।

... और पढ़ें