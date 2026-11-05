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सिद्धार्थनगर: किसानों का माला पहनाकर डीएम ने शुरू कराई धान खरीद

अनुराग रंजन

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:19 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:19 PM IST







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सिद्धार्थनगर में धान खरीद का शुभारंभ जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंडी नौगढ़ स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र पर किसानों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए किया। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ... और पढ़ें

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