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Siddharthnagar News: तीन विश्वविद्यालय साथ करेंगे काम

Fri, 06 Nov 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 06 Nov 2026 12:17 AM IST
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Siddharthnagar News: Three universities to work together
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद-2026 में एमओयू के दौरान मौजूद राज् - फोटो : GRP
सिद्धार्थनगर। स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिद्धार्थ विवि के कपिलवस्तु ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रयागराज में आयोजित पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद-2026 में विश्वविद्यालय ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ और प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया।
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चार नवंबर को प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया।
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सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कविता शाह ने कहा कि यह एमओयू विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। इसके माध्यम से उनके नवाचारी विचारों को स्टार्टअप के रूप में विकसित करने और व्यावसायिक स्वरूप देने में मदद मिलेगी।
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डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश पांडेय और प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने भी तीनों विश्वविद्यालयों के बीच आपसी सहयोग को नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों के लिए उपयोगी बताया।

इस अवसर पर अमित गुप्ता, गौरव, श्याम प्रकाश मिश्रा, वैभव कसौधन और आशुतोष श्रीवास्तव ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। एमओयू से विद्यार्थियों के कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
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