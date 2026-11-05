Siddharthnagar News: तीन विश्वविद्यालय साथ करेंगे काम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चार नवंबर को प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया।सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. कविता शाह ने कहा कि यह एमओयू विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। इसके माध्यम से उनके नवाचारी विचारों को स्टार्टअप के रूप में विकसित करने और व्यावसायिक स्वरूप देने में मदद मिलेगी।डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जय प्रकाश पांडेय और प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार सिंह ने भी तीनों विश्वविद्यालयों के बीच आपसी सहयोग को नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों के लिए उपयोगी बताया।इस अवसर पर अमित गुप्ता, गौरव, श्याम प्रकाश मिश्रा, वैभव कसौधन और आशुतोष श्रीवास्तव ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। एमओयू से विद्यार्थियों के कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।