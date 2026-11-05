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Siddharthnagar News: यूरिया के साथ तस्कर गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST
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Siddharthnagar News: Smuggler arrested with urea
शोहरतगढ़। नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने एक व्यक्ति को तीन बोरी यूरिया खाद के साथ गिरफ्तार किया। जवानों को देखकर आरोपी बाइक छोड़कर नेपाल की ओर भागने लगा लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी, बाइक और खाद को ककरहवा कस्टम कार्यालय के सुपुर्द कर दिया गया।
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एसएसबी के अनुसार, बृहस्पतिवार को 43वीं वाहिनी की सीमा चौकी बजहा के जवान सीमा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 552/1 से करीब 500 मीटर दूर रामनगर गांव के पास एक बाइक सवार नेपाल की ओर जाता दिखाई दिया। बाइक पर सामान लदा था। जवानों को देखकर वह बाइक छोड़कर भागने लगा। इस पर जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
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तलाशी के दौरान बाइक पर लदी तीन बोरी यूरिया खाद बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनीष गिरी निवासी भरतापुर, पोस्ट बजहा, थाना कपिलवस्तु बताया। खाद से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर एसएसबी ने कस्टम कार्यालय को सौंप दिया।
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