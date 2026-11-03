फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Awareness rally held against child labor; stickers put up at shops

Siddharthnagar News: बाल श्रम के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली, दुकानों पर लगाए स्टीकर

Wed, 04 Nov 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Awareness rally held against child labor; stickers put up at shops
बाल श्रम जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए एसडीएम रवीश गुप्ता। स्रोत विज्ञ​प्ति
- शोहरतगढ़ में एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील
विज्ञापन

शोहरतगढ़। बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान के तहत मंगलवार को शोहरतगढ़ कस्बे में श्रम विभाग और मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। गड़ाकुल चौराहे पर एसडीएम रवीश गुप्ता ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की अपील की गई।
रैली में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, एसएसबी जवानों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की कि किसी भी बच्चे से मजदूरी न कराएं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें।
विज्ञापन

अभियान के तहत विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान के स्टीकर भी लगाए गए। इसके माध्यम से प्रतिष्ठान संचालकों को बाल श्रम रोकने के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम रवीश गुप्ता ने कहा कि बाल श्रम बच्चों के बचपन, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य में बाधा है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने और सुरक्षित वातावरण में बचपन बिताने का अधिकार है। बाल श्रम समाप्त करना केवल प्रशासन की नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने बाल श्रम मुक्त शोहरतगढ़ बनाने में सभी से सहयोग की अपील की।

इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र कुमार, एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक रवींद्र यादव, उपनिरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद, एसएसबी 43वीं वाहिनी के सहायक कमांडेंट निलेश, उपनिरीक्षक रविकांत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed